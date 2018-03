Twee drugdealers opgepakt met 165 xtc-pillen aan boord 24 maart 2018

De politie kon in de nacht van woensdag op donderdag omstreeks 2.30 uur in de Stasegemsestraat twee drugdealers oppakken. Een politiepatrouille merkte in de straat een geparkeerde auto op met daarin vijf personen. Toen de auto wou vertrekken, slaagde de politie erin het voertuig tegen te houden en ging over tot controle van de inzittenden. Twee personen bleken drugs bij zich te hebben, in totaal maar liefst 165 xtc-pillen, zes paxons cocaïne en een gripzakje met cannabis. Beide personen werden meegenomen naar het politiecommissariaat voor verhoor en verder onderzoek. (AHK)