Twee doden na klap tegen verlichtingspaal AANVRAAG TRAJECTCONTROLE DOORNIKSERIJKSWEG WERD RECENT GEWEIGERD HANS VERBEKE

10 juli 2018

02u49 0 Kortrijk In de Kortrijkse deelgemeente Kooigem zijn gisteravond twee doden gevallen bij een ongeval. Eén van hen is een achtjarigjongetje uit Moeskroen. Vier andere passagiers uit de wagen raakten licht tot levensgevaarlijk gewond. "Had dit kunnen vermeden worden?", vraagt burgemeester Van Quickenborne zich af. "Onze recente aanvraag tot trajectcontrole werd voorlopig geweigerd."

De botsing gebeurde rond kwart voor acht langs de Doornikserijksweg ter hoogte van de Koninklijkestraat, die naar het centrum van Kooigem leidt.





"Twee jonge vrouwen in een auto zagen hoe uit de richting van Kortrijk een voertuig met Franse nummerplaat met hoge snelheid kwam aangereden", zegt de Kortrijkse burgemeester Vincent Van Quickenborne.





Jongetje van acht jaar

"Voor hun ogen belandde de wagen, een Ford Escort cabriolet, op een middengeleider. Het voertuig reed even op twee wielen en ging dan over de kop. De wagen botste uiteindelijk ook nog tegen een verlichtingspaal." Bij het ongeval werd naar verluidt een maxicosi, met daarin een baby van anderhalf jaar oud, uit de wagen geslingerd. De klap was zo hevig dat voor de man van het koppel en één kind, een jongetje van acht, alle hulp te laat kwam. De vier andere inzittenden, waaronder twee kinderen van ongeveer vier en zes jaar oud, kregen ter plaatse de dringendste zorgen toegediend en werden weggebracht naar het ziekenhuis. Twee van de kinderen zouden in levensgevaar verkeren, de moeder en het vierde kind zouden lichtgewond zijn geraakt. Mogelijk gaat het om een compleet gezin uit Moeskroen maar daar was bij het ter perse gaan nog geen duidelijkheid over. Door het ongeval was de Doornikserijksweg ter hoogte van Kooigem urenlang plaatselijk afgesloten voor alle verkeer. Het parket van Kortrijk stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse. Ook de Kortrijkse burgemeester kwam ter plaatse. "Dit is hallucinant", stamelde hij.





Gevaarlijke invalsweg

"Twee mensenlevens verloren, zwaargewonden... En dan te weten dat we drie maanden geleden bij de overheid gevraagd hebben om trajectcontrole in te voeren op de Doornikserijksweg. Die is met voorsprong de invalsweg naar onze stad waar de meeste ongevallen gebeuren. Dat wordt vanavond nog maar eens bewezen. In het kader van de snelheidsbeperking op gewestwegen, is de maximumsnelheid hier al verlaagd van 90 naar 70 kilometer. Dat is een goeie zaak. Maar onze aanvraag voor trajectcontrole werd niet ingewilligd, voorlopig toch. We kregen te horen dat we netjes in de rij moeten staan, net zoals de andere steden en gemeenten.