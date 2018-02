Twee dieven opgepakt dankzij winkel-informatienetwerk 24 februari 2018

In Kortrijk kon de politie woensdagnamiddag drie winkeldieven oppakken dankzij het winkelinformatienetwerk.





Dat is een netwerk waarbij de handelaars in het stadscentrum gewaarschuwd worden als er dieven op pad zijn.





Omstreeks 14 uur kreeg de politie het bericht dat er drie verdachte personen op pad waren in het winkelwandelgebied in het centrum van Kortrijk. Daarop kregen alle aangesloten winkeliers een sms en een e-mail waarin ze gewaarschuwd werden en een beschrijving van de verdachten doorgestuurd kregen.





Kort daarna kon een alerte winkelier die een man die voldeed aan de beschrijving op heterdaad betrappen op diefstal. De politie arresteerde de dief. Kort daarna herkende een winkelier ook een verdachte in zijn multimediawinkel. Ook hij werd opgepakt. Hij bleek een trolley en een pak gestolen kledij bij zich te hebben, en ook een knijptang. Dankzij camerabeelden werd ook de derde verdachte geïdentificeerd, hij wordt momenteel nog opgespoord. De twee opgepakte dieven verblijven illegaal in het land. Zij werden in snelrecht gedagvaard en zullen zich binnenkort moeten verantwoorden voor de rechtbank.





(AHK)