Twee daders geïdentificeerd na steekpartij 06 april 2018

Twee maanden nadat in de Kortrijkse uitgaansbuurt drie jongeren uit Deerlijk en Zwevegem gewond raakten bij een steekpartij zijn twee daders geïdentificeerd. Een 16-jarige Afghaan zit al sinds 22 maart in de gesloten jeugdinstelling in Everberg, een 19-jarige Afghaan is opgepakt en voorgeleid voor de onderzoeksrechter maar niet aangehouden omwille van zijn beperkte rol. Camerabeelden in de uitgaansbuurt zorgden mee voor een doorbraak. De drie vrienden van 23, 25 en 26 jaar incasseerden op 4 februari elk minstens zes messteken in de Burgemeester Reynaertstraat, dé uitgaansstraat in Kortrijk. Er ontstond een banale discussie. Toen ze naar buiten gingen om een sigaretje te roken, kregen ze het met de twee Afghanen aan de stok. Vooral de 16-jarige Afghaan ging met een mes wild tekeer. Een van de slachtoffers kreeg zes messteken in de rug, een ander kreeg messteken in het bovenbeen. En derde slachtoffer liep een geperforeerde long op na zeven messteken. De daders waren duidelijk te zien op de camera's in de uitgaansbuurt. (LSI)