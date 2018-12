Twee agenten gewond bij vechtpartijen: winterbar Moose krijgt strengere sluitingsuren Peter Lanssens

14 december 2018

18u48 1 Kortrijk Winterbar Moose leeft sinds kort strengere sluitingsuren na, op bevel van Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). “Er waren enkele vechtpartijen, waarbij ook twee politiemannen gekwetst raakten”, zegt Van Quickenborne.

Moose zit in een houten chalet aan de Kennedylaan, tussen Kortrijk Xpo en bioscoop Kinepolis. De uitbating verliep de voorbije weken niet vlekkeloos. “Er zijn in de latere nachturen een aantal vechtpartijen geweest, waarbij de politie met meerdere teams tussenkwam”, stelt Vincent Van Quickenborne. “Daarbij raakten twee politiemannen gekwetst. De politie stelde voor deze geweldsdelicten een bestuurlijk verslag op. Op basis daarvan heb ik winterbar Moose strengere sluitingsuren opgelegd, gedurende een maand. De sluitingsuren gingen vorig weekend in. Sindsdien keerde de rust terug, zonder enige melding van overlast. Dat moet zo blijven, anders volgen er nog meer sancties.”

Extra security

Winterbar Moose mocht eerst open blijven tot 3 uur op donderdag en tot 5 uur op vrijdag en zaterdag. Nu is dat tot 2 uur op donderdag en tot 3 uur op vrijdag en zaterdag. Dat scheelt een slok op de borrel. “Er was één zwaar incident met dronken klanten, waar we de rekening voor gepresenteerd krijgen”, zegt sfeerbeheerder Gerard De Vis (30) uit Gent. “Onze securitymensen hebben de politie beschermd, maar buiten escaleerde het helemaal. We kunnen leven met de strengere sluitingsuren en begrijpen het. We tolereren geen geweld en hebben zelf de beveiliging verhoogd, door tijdens weekends nu drie in plaats van twee security-agenten in te zetten. We klagen niet. Er is hier altijd een goeie ambiance en tijdens weekends hebben we vaak een vol huis. Het blijft groeien. De mensen waarderen de fantastische après-skisfeer hier.”

Geluidshinder

Kortrijk heeft nog prachtige winterbars: Papago Pop-Up in de Rijselsestraat, Wünderbar in De Blauwe Hoeve in de Doorniksesteenweg en Sibäria in de Jan Persijnstraat. Daar zijn er geen zware incidenten. “Het gaat om kleinere zaken, waar de politie kan rekenen op de medewerking van de uitbaters”, zegt Vincent Van Quickenborne. “Zo gaat het bij Wünderbar over het niet altijd respecteren van de sluitingsuren. En over Sibäria waren er enkele klachten over geluidshinder”, aldus Van Quickenborne. “Enkel tijdens het openingsweekend hadden we het sluitingsuur even niet in de gaten, want er was erg veel volk”, reageert Philip Polfliet van Wünderbar. “Sindsdien wordt het sluitingsuur – op donderdag 1 uur, op vrijdag en zaterdag 2 uur en op zondag 23 uur – altijd gerespecteerd. De politie is tevreden. Het is aangenaam in Wünderbar. We hebben constant volk en van alle leeftijden”, aldus Polfliet. “Er is één buur met klachten, maar we zijn met alles in orde”, zegt Dieter De Clercq van Sibäria. “Je hoort in de Persijnstraat geen muziek, en er staat een portier buiten, om erop toe te zien dat de rust bewaard blijft. Ook wij klagen niet. Het is vaak druk en we krijgen leuke reacties over Sibäria. We zijn tevreden, met de kerstvakantie in het vooruitzicht.”