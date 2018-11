Twaalfde keer Michelinster voor Marcus 20 november 2018

02u24 0 Kortrijk De uitreiking van de Michelinsterren gisteren leverden geen verrassingen op in onze regio. Net zoals vorig jaar krijgen Castor uit Beveren-Leie, Marcus in Deerlijk en Berto uit Waregem elk één Michelinster.

Het is al de derde keer op rij dat Castor in de Michelinprijzen valt. Berto wint nu al voor de zevende keer.





Marcus spant echter de kroon: voor Gilles Joye en zijn echtgenote Heike Dedecker is het al de 12de keer dat ze een Michelinster mee naar huis mogen nemen. "We zijn daar uiteraard enorm blij om", vertelt het koppel. "Het is niet omdat het al de 12de keer is, dat de erkenning voor ons minder bijzonder aanvoelt. We kijken elk jaar vol spanning uit naar de uitreiking. Een collega van ons moest vorig jaar zijn ster weer inleveren, en we hebben van dichtbij de gevolgen gezien. Het scheelt meteen een stuk in het aantal bezoekers dat naar je restaurant komt. Een Michelinster is immers een deel van je concept en je succes. Los van het feit dat het een commerciële domper zou zijn om een ster te moeten afgeven, zou dit toch ook een mentale mokerslag zijn, waarbij je niet anders zou kunnen dan te piekeren over wat je verkeerd hebt gedaan. We zijn dan ook héél blij dat we opnieuw kunnen uitpakken met een Michelinster."





Zoals verwacht ging er geen ster naar Beudaert, het nieuwe concept van chef-kok Matthieu Beudaert. Hij sloot zijn sterrenrestaurant Table d'Amis enkele maanden geleden en leverde daarmee bewust zijn Michelinster in.





(JME)