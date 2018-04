Twaalf pas afgestudeerde verzorgenden en zorgkundigen krijgen diploma van Familiezorg West-Vlaanderen 10 april 2018

Twaalf pas afgestudeerde verzorgenden en zorgkundigen ontvingen hun diploma. Na een intens studie- en stagejaar doorlopen te hebben aan het opleidingscentrum Familiezorg West-Vlaanderen, gevestigd in de Heilige Geeststraat in Kortrijk, zijn ze nu afgestudeerd.





Ze kunnen nu professioneel aan de slag in de thuiszorg of in de residentiële sector, waar nieuwe personeelsleden gewenst zijn.





De volgende opleiding start in september. Info: www.familiezorg-wvl.be.





