Twaalf maanden cel voor Nederlandse dealers die gesnapt werden… omdat ze te snel reden VHS

04 april 2019

18u27 0 Kortrijk Een beetje gangster weet dat een onopvallend bestaan de beste manier is om niet gesnapt te worden. Laat dat nu net zijn wat vier Nederlanders niet deden toen ze in Roeselare en Kortrijk cannabis kwamen verkopen. Ze reden te snel en moesten aan de kant. Twee van hen kregen nu twaalf maanden cel.

Een politiepatrouille in Kortrijk kreeg vorig jaar een Ford Focus met Nederlandse nummerplaat in het oog. Het voertuig reed veel sneller dan toegelaten. De politie besloot niet alleen de inzittenden maar ook de auto te controleren. Zo vonden ze in de kofferbak een voorraad cannabis, netjes verpakt in een zak van Albert Heijn. Michael D. (25) ging tot bekentenissen over en gaf aan dat hij de spilfiguur was. Het leverde hem twaalf maanden cel op en een boete van 8.000 euro. Enkel de voorhechtenis is effectief. Michael G., een 37-jarige Nederlander die in Roeselare woont, kreeg twaalf maanden met uitstel. Ook hij moet 8.000 euro boete betalen. Een derde man kwam er vanaf met 200 euro boete, de vierde die slechts zijdelings in het dossier betrokken raakte, werd vrijgesproken.