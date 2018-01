Turbo stelt 25 actiepunten voor, geen interesse bij N-VA 02u32 0 Kortrijk Het burgerinitiatief Turbo heeft een visietekst met 25 actiepunten klaar in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

"De denktank is onafhankelijk, we hebben géén band met CD&V", zeggen Benjamin Vandorpe, medezaakvoerder van keukenbedrijf Lafosse in Wevelgem, en ACV-vakbondsman Dieter Devos.





Nochtans werken Thomas en Felix, zonen van gewezen burgemeester Stefaan De Clerck, mee achter de schermen, waardoor het ontkennen van een link met CD&V nogal ongeloofwaardig overkomt. Maar goed, los daarvan staan er zeker interessante zaken in de visietekst van Turbo. We geven er drie mee. De nieuwe moskee in de Brugsesteenweg, waar nu nog biosupermarkt Bio-Planet zit, moet een echt buurthuis worden, met ook lessen Nederlands en opleidingen op maat van de Kortrijkse economie. Pas dan verdient het moskeebestuur erkenning en ondersteuning.





Ook opvallend is de vraag om een Kortrijkse bouwmeester aan te stellen, die onafhankelijk van promotoren en politiek werkt. Turbo pleit er verder voor om dezelfde burgemeester en schepenen maximum twee termijnen van samen twaalf jaar te laten zetelen, zodat er regelmatig een frisse wind door het Kortrijkse politieke landschap en het stadsbestuur waait. Turbo gaat nu de komende twee weken in gesprek met Groen, sp.a, Open Vld, CD&V en de beweging Kortrijk Vooruit. N-VA wil niet overleggen met Turbo wegens te weinig invloedrijk, terwijl Turbo zelf niet praat met het 'ondemocratische' Vlaams Belang en PVDA.





"We hopen dat politieke partijen actiepunten overnemen", zeggen Vandorpe en Devos. "Als dat niet gebeurt? Dan komen we met Turbo zelf op met de gemeenteraadsverkiezingen. Of we stoppen er dan gewoon mee, want veel financiële middelen hebben we niet." Wie de visietekst en de 25 actiepunten wil doornemen, kan dat op www.turbo-kortrijk.be.





(LPS)