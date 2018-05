Tuinbouwschool imponeert prinses Claire 03 mei 2018

De leerlingen van het zevende jaar bloemsierkunst van de provinciale tuinbouwschool in Kortrijk versierden de inkom van het kasteel van Beloeil in Henegouwen met bogen. Prinses Claire feliciteerde leraar Fred Verhaeghe en gedeputeerde Carl Vereecke (Open Vld) tijdens een bezoek aan het kasteel. Andere tuinbouwscholen en floristen versierden de rest van het kasteel met ruim 9.000 amaryllisbloemen.





"Het was een leerrijke ervaring. Zo goten we stengels vol met water, om de bloemen ondersteboven in de bogen te kunnen hangen", zegt Fred Verhaeghe. "De leerlingen zelf waren er niet tijdens het bezoek van de prinses. Ze vierden net dan de laatste 50 dagen van het secundair in Kortrijk." (LPS)