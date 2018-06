Truckers gecontroleerd: 9.000 euro aan boetes geïnd 14 juni 2018

Bij een controleactie op zwaar vervoer heeft de politie van de zone Vlas, samen met de douanediensten, dinsdag 63 vrachtwagens aan de kant gezet. Dat gebeurde langs de Rijksweg in Lendelede en de Moeskroensesteenweg in Aalbeke. Door het inzetten van een ANPR-camera werden flink wat truckers met een nog openstaande boete betrapt. Op die manier haalden de controleurs liefst 9.000 euro op. Niemand van de truckers die aan de kant moesten, had gedronken. Wel mochten twee voertuigen niet verder rijden, ze werden uiteindelijk getakeld. Twee bestuurders waren in overtreding met de rij- en rusttijden, één vrachtwagen bleek overladen. Eén bestuurder had geen vervoersvergunning. Er waren ook diverse andere, kleinere inbreuken die leidden tot de opmaak van een proces-verbaal. (VHS)