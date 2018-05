Trucker overleeft zware kop-staartaanrijding niet 29 mei 2018

Een zware kop-staartaanrijding in het Waalse Anseroeul, deelgemeente van Mont de l'Enclus in Henegouwen, heeft zaterdagavond het leven gekost aan de 36-jarige Jacoby Deruyck uit Kortrijk. Het ongeval gebeurde rond half zeven langs een gewestweg. Jacoby Deruyck, aan het stuur van een Peugeot cabrio en vergezeld van zijn partner en twee kinderen (onder wie vermoedelijk ook zijn 11-jarige zoon), moest er in de remmen omdat een bestelwagen voor hem om een nog onbekende reden stilstond. De bestuurder van een zware Citroën C6 merkte dat niet of veel te laat op en knalde zwaar op de kleine cabrio van Jacoby Deruyck. De wagen werd weggeslingerd, botste tegen de bestelwagen voor hem en kwam uiteindelijk in de berm naast de weg terecht. De bestuurder stierf daarbij ter plaatse. De drie andere inzittenden liepen bijzonder zware verwondingen op, net als de bestuurder van de Citroën C6. (VHS/AHK)