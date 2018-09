Trucker merkt file te laat op: vier gewonden op E403 05 september 2018

02u31 0

Een chauffeur van het vleeswarenbedrijf Franky Fresh Food uit Wortegem-Petegem is gisterenmorgen met zijn vrachtwagen op een file ingereden, op de afrit van de E403 in Rumbeke. Een vrouw uit Gentbrugge raakte daarbij zwaargewond. Een jongeman uit Heule en twee dames uit Kortrijk liepen lichtere verwondingen op. De trucker uit Zwevegem bleef ongedeerd.





Kevin Dosquet en Patrick Depoorter, beiden vrijwilliger in de brandweerpost Lauwe, waren gisteren snel ter plaatse. Ze waren iets over half negen op weg naar Roeselare om materiaal op te halen, toen ze opmerkten dat het verkeer vertraagde.





"Voor ons was er chaos", zegt Kevin. "We zetten onmiddellijk zwaailichten op en parkeerden ons dienstvoertuig op de rechterrijstrook. Op die manier wilden we een buffer creëren, zodat er niet nog meer ongevallen zouden gebeuren."





In de wagen die het eerst werd geraakt, een Renault Kangoo, zat een vrouw uit Gentbrugge gekneld. Omdat haar wagen achteraan bijna een meter was ingedeukt, kostte het de brandweer drie kwartier om haar te bevrijden. Bij het ongeval raakten ook nog twee andere voertuigen zwaarbeschadigd: een Renault Mégane Scénic met daarin twee oudere dames uit Kortrijk en de Opel Combo van een jongeman uit Heule.





Zij liepen lichte verwondingen op. De trucker bleef ongedeerd maar was in shock. Rondvliegende brokstukken verbrijzelden een zijraam van een passerende Hyundai. De bestuurster, een vrouw uit Kortrijk, kwam er met de schrik van af.





(VHS)