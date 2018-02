Trouwers gratis naar Texture 22 februari 2018

Wie huwt in het stadhuis van Kortrijk, krijgt voortaan een extra geschenkje. Trouwers ontvangen vanaf nu een duoticket voor museum Texture, waar ze de vlasgeschiedenis van de streek ontdekken.





Het stedelijk team Musea maakt er 3.600 euro voor vrij. Verder steekt het trouwboekje, ontworpen door Lien Vanden Broecke, in een nieuw jasje. Er is in het boekje ruimte voor jubileumfoto's en onvergetelijke momenten die voortvloeien uit een huwelijk, het staat vol subtiele symbolische verwijzingen naar de liefde, de naad is rode vlasdraad en het wordt samengehouden met magneten.





Trouwers blijven ook unieke linnen servetten krijgen, ontworpen door Annabel Fournier en gemaakt door Verilin in Heule. Er is nu met fuchsia wel een extra kleur met paarse en roze tinten aan het assortiment toegevoegd, waaruit trouwers kunnen kiezen. (LPS)