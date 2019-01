Trouwen in de lift in Kortrijk: 315 huwelijken in 2018! Peter Lanssens

03 januari 2019

17u20 0 Kortrijk De romantiek viert hoogtij in Kortrijk. Er stapten vorig jaar volgens cijfers van Team Burgerzaken 315 koppels in het huwelijksbootje in het historisch stadhuis. Een forse stijging in vergelijking met voorbije jaren: 259 in 2017, 289 in 2016, 287 in 2015 en 2014 en 295 in 2013.

Wie in 2018 in Kortrijk huwde, deed dat het vaakst in de lente- en zomerperiode van mei tot en met september, met een piek tijdens het eerste weekend van juli. De tortelduifjes huwden het meest op de speciale datum 7-7-2018 (13 huwelijken). De stad hield toen een trouwmarathon om daarop in te spelen. Het eerste huwelijk van 2019 wordt morgen vrijdag 4 januari om 15.20 uur door de nieuwe schepen van Burgerzaken Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) voltrokken in het stadhuis. Nog een leuk weetje: schepen Wout Maddens (Team Burgemeester) en zijn voorganger Koen Byttebier voltrokken tijdens de voorbije legislatuur (2013 tot en met 2018) liefst 1.732 huwelijken. Waarom de cijfers zo goed zijn in Kortrijk? Niemand die het weet. Misschien zit het stijgend aantal inwoners, er zijn 76.833 Kortrijkzanen, er voor iets tussen. Benieuwd wat 2019 brengt.