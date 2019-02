Trio voor rechter na stelen televisie uit Ibis-hotelkamer

Alexander Haezebrouck

18 februari 2019

15u55 0 Kortrijk Twee vrouwen en een man riskeren elk drie maanden gevangenisstraf voor het stelen van een televisietoestel uit een hotelkamer van het Ibis Hotel in Kortrijk. Allemaal zeggen ze zich weinig te herinneren omdat ze flink onder de invloed waren van drank en drugs.

De hotelkamer werd gehuurd door de zus van beklaagde D. G. (31) uit Wevelgem. Nadat haar broer en twee dames van 38 en 30 uit Kortrijk waren toegekomen, gingen zij in de hotelkamer zitten en verliet de zus het hotel. In het hotel merkte ze de volgende dag dat het televisietoestel en een zeephouder verdwenen waren. “Je hoort wel eens dat hotelgasten zeepjes en handdoeken meenemen, maar dit tart toch alle verbeelding!”, zei het Openbaar Ministerie. Alle drie erkennen ze dat ze die avond stevig hadden gedronken en cannabis hadden gerookt. Volgens D. G. was het één van de vrouwen, E. D. (38), die het televisietoestel met een schroevendraaier had losgevezen. Dat wordt door de advocaat van E. D. ontkend. “Daar klopt helemaal niets van”, zegt hij. “Welke vrouw heeft een heleboel schroevendraaiers zitten? En dan zou die kop van die schroevendraaier precies gepast hebben op die vijzen van dat televisietoestel? Dat is toch heel erg ongeloofwaardig.” Naast de celstraf riskeren ze alle drie ook nog een geldboete van 156 euro. Vonnis op vier maart.