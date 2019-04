Trio trekt op strooptocht in Kortrijk, ook bejaarde vrouw op straat beroofd VHS

01 april 2019

10u48 0 Kortrijk Een 20-jarige man uit Rijsel riskeert 18 maanden cel voor een reeks feiten die hij in 2017 met twee kompanen pleegde in het centrum van Kortrijk. Het trio brak binnen in vijftien wagens. Twee van hen beroofden twee maanden later op straat in Heule een een 80-jarige vrouw. Zij speelde haar halsketting kwijt.

Karim B. en twee andere mannen zijn te zien op camerabeelden in de stationsomgeving, als ze op 4 april ’s avonds in Kortrijk arriveren. De volgende morgen vertrekt het trio opnieuw uit Kortrijk, maar dit keer hebben ze zakken bij met, zo blijkt uit het gerechtelijk onderzoek, de buit van een nachtelijke strooptocht. De opbrengst was niet min: de drie sloegen een ruit kapot van liefst 15 auto’s en roofden uit de voertuigen alles wat maar enigszins interessant kon zijn. Slechts één dader kon geïdentificeerd worden, dankzij dna van bloedsporen op een papieren zakdoekje dat werd aangetroffen in één van de opengebroken voertuigen. Bovendien gebruikte hij in Rijsel een Visa-kaart die hij in Kortrijk stal.

Bejaarde vrouw komt net niet ten val

Samen met één van de twee anderen sloeg Karim B. op 3 juni 2017 nog eens toe, bij een diefstal met geweld. In de Kortrijkstraat in Heule stapte het duo toen op de 80-jarige Nicole T. af. B., die later door het slachtoffer formeel herkend werd, rukte toen de halsketting af van de bejaarde dame. Het slachtoffer kwam daarbij net niet ten val. De feiten brengen B. in een bijzonder lastig parket. De man werd in oktober 2017 namelijk al eens veroordeeld voor enkele grijpdiefstallen. “Dat weerhield hem er echter niet van om weer toe te slaan”, zegt het openbaar ministerie. “Op camerabeelden is trouwens te zien hoe de daders duidelijk plezier schepten in hun rooftocht. B. riskeert nu 18 maanden effectief. Vonnis op 15 april.