Trio terecht voor zware inbraken bij bedrijven 11 mei 2018

Drie leden van een gangsterbende die in 2016 voor een inbrakengolf zorgde in West-Vlaamse bedrijven riskeren tot vier jaar cel. Twee Kosovaren stonden geboeid voor de rechter in Kortrijk terecht.





De rondtrekkende inbrekersbende ging steeds op dezelfde manier te werk. Ze gebruikten een voorhamer en een koevoet om in te breken en hadden het vaak op de brandkasten van de bedrijven gemunt. In de nacht van 2 op 3 maart kregen Volcke Aerosol in Kuurne en Fruy Catering in Heule (Kortrijk) de daders over de vloer. In de dagen en maanden die volgden kregen ook Lambrecht Constructie en Vulsteke Bedrijfsgebouwen in Kortemark, Corvan, Ingelbeen-Soete en Catering Verkindere in Izegem, Biebuyck in Ruiselede, Savic in Heule, Hanssens Catering, Tropiflora in De Panne, Spinnekop in Ieper, Opsommer in Vlamertinge, De Notenkraker in Ledegem en RDS Electronics in Harelbeke ongewenst bezoek. Uit camerabeelden bleek telkens dat ze de burelen volledig doorzochten, een ravage achterlieten en met elkaar met walkie talkies in contact stonden.





Doorgedreven onderzoek van schoensporen, telefonie, DNA,... leidde uiteindelijk naar een Albanees uit Schaarbeek en twee Kosovaren. Volgens het openbaar ministerie gaf de Albanees onderdak en hielp hij bij de organisatie van de bende en gingen de twee Kosovaren echt mee op pad met de bende. Urim J. (39) kon op 1 juni vorig jaar in de Macedonische hoofdstad Skopje door Interpol opgepakt worden en verblijft sindsdien in de cel. (LSI)