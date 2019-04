Trio terecht voor beroven dronken jongeman na avondje uit LSI

02 april 2019

15u43

Bron: LSI 0 Kortrijk Er hangt drie Kortrijkse twintigers een effectieve celstraf van één jaar en een boete van 2.000 euro boven het hoofd. Op 10 september 2017 beroofden ze in het Kortrijkse centrum na een avondje stappen een dronken jongeman van zijn gsm en portefeuille.

Op beelden van bewakingscamera’s in het stadscentrum kon de politie zien hoe Zakaria B., Jean-Claude G. en Luc B. in de vroege ochtend het slachtoffer aan de tunnel naar de Doorniksewijk opmerkten en achtervolgden. Toen het slachtoffer vanop de spoeddienst van het ziekenhuis aangifte deed van de overval was de link snel gelegd. Het slachtoffer was behoorlijk boven zijn theewater na een shift als barman en de vermaakuitstap die hij daar nog aan breidde. Zakaria I. en Luc B. duwden het slachtoffer van zijn fiets en gingen er met zijn portefeuille en gsm vandoor. Jean-Claude G. was er bij en keek er naar. “Hij deed niets”, nam Luc B. het nog voor zijn vriend op. Voor het eerst bekende B. dat hij inderdaad opnieuw een stommiteit had begaan. “Ik had te veel gedronken”, bekende hij. Aan de rechter gaf hij toe dat hij op vandaag geen inkomen had. “Soms is liefde en pompwater het enige wat je nodig hebt”, drukte hij het op aangeven van de rechter plastisch uit. Of dit in zijn voordeel zal spelen, valt te betwijfelen. Zakaria I. liet verstek gaan. Vonnis op 30 april.