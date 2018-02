Transportroute omstreden kleigroeve vastgelegd 17 februari 2018

Het dossier voor de opstart van een omstreden kleigroeve in Rollegem is na jaren vlotgetrokken. Er is een route voor vrachtwagentransporten vastgelegd van de kleigroeve naar bouwmaterialenproducent Wienerberger in Aalbeke.





De route in overleg met actiecomité Samen Sterk start in de Kannestraat en gaat via de Rollegemse-, Oude Aalbeekse-, Schreiboom-, Tombroekmolen- en Basséestraat naar de Geallieerdenlaan (N58) in Moeskroen om zo via de N43 bij Wienerberger in Aalbeke uit te komen. De stad laat de Schreiboomstraat deels verbreden en plant ook uitwijkstroken. Verder wordt de rotonde van de Rollegemsestraat verhoogd, zodat vrachtwagens er niet over rijden. En op sommige plaatsen wordt de tonnagebeperking van 5,5 ton aangepast, enkel voor vrachtwagens van Wienerberger. De aanpassingswerken zijn midden 2019 af.





Dan start de gefaseerde ontginning van de kleigroeve op de Klijtberg. Er zullen jaarlijks 8 campagnes voor klei en 18 campagnes voor zand zijn, telkens van twee tot vier dagen. De transporten zijn op weekdagen tussen 7 en 19 uur. Wienerberger respecteert het werfcharter (schoolbuurten zijn een uur voor de eerste bel en 30 minuten na schooltijd verboden terrein voor zwaar werfverkeer, nvdr.).





Er wordt ook niet tijdens schoolvakanties gereden. En er zijn maximum vier vrachten per uur tijdens een campagne. Samen Sterk blijft de zaak op de voet volgen voor de veiligheid van fietsers en voetgangers. (LPS)