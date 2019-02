Trajectcontrole op Doornikserijksweg (N50) werkt niet Peter Lanssens

19 februari 2019

12u16 0 Kortrijk De trajectcontrole op een strook van 3,2 kilometer op de Doornikserijksweg (N50) werkt nog altijd niet. De opstart was eind november 2018 voorzien. Bijna drie maanden later kan je er nog altijd bijna zonder risico de maximum toegelaten snelheid van 70 kilometer per uur met de voeten treden.

“Moest de stad Kortrijk de trajectcontrole zelf mogen organiseren, dan werkte die al van vorig jaar”, zegt Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). “Maar de reden van de vertraging is dezelfde als in de rest van Vlaanderen”, aldus Van Quickenborne. Het probleem, zoals bijvoorbeeld ook op de autosnelweg E40 van Wetteren tot Erpe-Mere, is dat het ‘implementeren van nieuwe technieken’ in opdracht van het agentschap wegen en verkeer (AWV) niet vlot verloopt. Alles is technisch klaar, maar de camera’s met het ANPR-platform van de federale politie verbinden, lukt tot op heden niet. Zolang de verbinding met die federale database niet is gemaakt, kunnen de camera’s niet voor nummerplaatherkenning en dus ook niet voor de trajectcontrole gebruikt worden.

139.000 euro

De trajectcontrole op de N50 is voorzien op een strook tussen het Bellegems Friethuisje en de onderneming Pinastoli Reining Horses in Kooigem. De eerste trajectcontrole op grondgebied van Groot-Kortrijk komt op de N50 omdat er daar veertig ongevallen waren sinds 2013, waarvan zeventien met gewonden en één met doden, op maandag 9 juli 2018. Slimme camera’s zullen aan beide kanten van het traject in beide rijrichtingen voertuigen fotograferen. Wie op het traject gemiddeld te snel rijdt, krijgt een boete. De trajectcontrole, uitgerold door hoofdaannemer Proximus, kost 139.000 euro. Het is nu wachten tot de technische problemen ooit opgelost raken.