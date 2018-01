Trafiek op luchthaven daalt 02u57 0

Er waren vorig jaar 31.447 bewegingen op de luchthaven Kortrijk-Wevelgem. Dat is 12,7 procent minder dan in 2016. Het segment zakenluchtvaart viel minder fors terug, met 4,2 procent.





"De daling was vooral bepalend bij de kleine luchtvaart en de scholing", zegt directeur Stefaan Van Eeckhoutte. "Die activiteiten zijn al enkele jaren aan het krimpen, in gans het land, en nu dus ook hier. Andere factoren die een rol speelden waren ongunstige weersomstandigheden in het voorjaar en najaar van 2017, toen mist of lage bewolking het vliegen beperkten, zelfs op instrumenten. Zo was er bijna elke dag regen in november, terwijl december de somberste maand ooit was", aldus Stefaan Van Eeckhoutte. (LPS)