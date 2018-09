Tractorsluis blijft in Munkendoornstraat 03 september 2018

Een test met een tractorsluis in de Munkendoornstraat, om doorgaand autoverkeer te weren, is positief geëvalueerd. De stad laat de tractorsluis in oktober definitief aanleggen. "De knip zorgt voor een veilige fietsverbinding van Kortrijk naar Rollegem", zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a).





"Je hebt vlak bij ook de Walleweg, een belangrijke fietsverbinding naar Bellegem. Daar is er geen draagvlak voor een knip, omdat enkele (landbouw-)bedrijven bereikbaar moeten blijven." Vanaf vandaag starten in de Wallewe wel werken voor verkeersremmende maatregelen. "Er komt een plateau op het kruispunt van de Walleweg met de Elleboogstraat en er worden verkeersdrempels aangelegd, tussen de Priesterage- en Elleboogstraat. Er komt ook een drempel in de Munkendoornstraat zelf, tussen de Manpadstraat en de Walleweg." (LPS)