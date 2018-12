Tractor ramt verkeerslicht: politie moet urenlang het verkeer regelen VHS

24 december 2018

Merkwaardig ongeval, zaterdagvoormiddag in het centrum van Bissegem. Een tractor die op de Meensesteenweg uit de richting van Wevelgem kwam, botste er tegen een verkeerslicht vlakbij het kruispunt met de Driekerkenstraat. Niemand raakte gewond maar door de klap kwam het verkeerslicht helemaal schuin te staan. De bovenzijde werd ook nog eens geraakt door de tractor, met vreemd ogende schade tot gevolg. Het verkeerslicht zelf hing te bengelen, als was het slecht aangebrachte kerstverlichting. Omdat er gevaar was dat één en ander naar beneden zou donderen, kwam de brandweer ter plaatse om de omving af te zetten. De politie moest urenlang het verkeer regelen voor de situatie opgelost was.