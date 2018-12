ToverBlokjes vzw deelt op kerstavond lego uit in ziekenhuis Joyce Mesdag

24 december 2018

Sophie Deprez uit Tiegem trok deze avond naar het AZ Groeninge in Kortrijk met 22 legodozen onder de arm, om de kinderen die er kerstavond in het ziekenhuis moeten doorbrengen op te beuren met een geschenkje. Sophies eigen zoon vecht al twee jaar tegen kanker, en het is zijn verhaal die haar inspireerde om de organisatie ‘ToverBlokjes’ op te richten.

Twee jaar geleden werd bij Sophies zoon Jorn, toen 17, botkanker vastgesteld. “We hebben sindsdien al héél veel tijd doorgebracht in het ziekenhuis”, vertelt Sophie. “We zien er elke keer ook andere, vaak veel jongere kinderen, die wel een lichtpuntje verdienen in hun leven. Ik heb zelf de legoclub AFOL United (Afol staat voor Adult Fan of Lego) opgericht, dus het idee om lego dat lichtpuntje te laten zijn, was een logische stap.”

Sophie richtte de vzw ‘Toverblokjes’ op. “We kopen legobouwdozen aan, die we aan kwetsbare kinderen cadeau doen. Lego is niet alleen leuk speelgoed, het is ook educatief, creatief en therapeutisch. Daarom willen we zoveel mogelijk kinderen de kans geven om het prachtige bouwblokje te kunnen ontdekken.”

De kinderen uit de doelgroep van Toverblokjes komen uit heel uiteenlopende situaties. “Kinderen uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben, bijvoorbeeld. Lego is niet alleen leuk en educatief, het is ook duur, en dat maakt het voor veel kinderen allesbehalve evident.” Ook kinderen die omwille van een problematische thuissituatie geplaatst worden in tehuizen en internaten kunnen op de ToverBlokjes rekenen. “We hebben een uitgebreide Legotheek, met meer dan 100 Legosets. Onze vrijwilligers plannen bezoekjes in om met lego te spelen met die kinderen, om hen op die manier even weg te trekken uit hun stressvolle situatie.”

Tot slot, en heel belangrijk: ook kinderen die in het ziekenhuis verblijven maken kans op een geschenkje van de ToverBlokjes. “Met Lego willen we heel even hun zorgen en pijn doen vergeten, als ze op belangrijke momenten, zoals met hun verjaardag of met Kerst, niet thuis kunnen zijn. Het is de derde keer op rij dat ik met kerstavond naar het ziekenhuis trek. In 2016 was dat het ziekenhuis van Oudenaarde, vorig jaar dan van Waregem en nu dus dan van Kortrijk.”

Met Jorn gaat het intussen niet zo goed. “Zijn been, waar de botkanker anders niet weg te krijgen was, is geamputeerd. Heel confronterend voor een jonge gast die zo sportief was als Jorn. Maar de behandeling had er wel voor gezorgd dat de botkanker volledig ingedijkt was. Het was op een controle achteraf, om te zien dat de botkanker niet meer teruggekeerd was, dat er leukemie is vast gesteld bij Jorn. Het gaat om een zeldzame reactie op de chemo die hij tegen de botkanker heeft gekregen. Momenteel zetten we dus alles op alles om de leukemie te verslaan.”

Er is toch al een beetje goed nieuws. “In Duitsland is er een donor gevonden die een 100% match vormt met Jorn. Als alles goed gaat, kan hij morgen een stamceltransplantatie krijgen, en dan zijn we weer een stap vooruit.” Je kan het, terecht, opmerkelijk vinden dat Sophie in deze lastige tijden nog de moed vindt om aan andere kinderen te denken. “Het is lastig inderdaad, ons leven staat wat stil op dit moment. We leven dag per dag, en ik pieker me soms suf, hoewel ik dat niet laat blijken aan Jorn uiteraard. De Toverblokjes zorgen voor een stuk voor afleiding voor mij . Ik krijg daar een heel goed gevoel bij als ik een glimlach op het gezicht van andere kinderen kan toveren. Het afgelopen jaar hebben we zo 150 kinderen blij kunnen maken.”