Tot twee jaar cel voor inbrakenreeks 10 april 2018

02u34 0 Kortrijk Twee allochtonen uit Kortrijk zijn veroordeeld tot effectieve celstraffen van 18 maanden tot twee jaar voor een reeks van inbraken en pogingen in de Kortrijkse regio.

Mounir G. (38) werd herkend op camerabeelden, nadat in de nacht van 25 op 26 oktober 2016 op 't Hoge was ingebroken bij Familiehulp en Biomarkt. Verder onderzoek linkte hem en kompaan Hicham B. (40) ook aan onder meer inbraken bij Citroëngarage Bartier in Bissegem (Kortrijk).





Voor de diefstal van een Audi A1 op 't Hoge werd hij vrijgesproken. Hicham B. is ook veroordeeld voor de diefstal van vijf koersfietsen bij de fietsenwinkel van Gemmy Denys in Wevelgem. Hij en Mounir G. verblijven nu in de cel. Beide kompanen liepen ook elk een effectieve boete van 1.200 euro op. Aan garage Bartier moeten ze een schadevergoeding van ruim 2.500 euro betalen. De broer van Hicham B. werd ook verdacht van de diefstal van de fietsen in Wevelgem maar werd vrijgesproken. (LSI)