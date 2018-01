Tot Sinksen nachtclub onder stadhuis CRISS CROSS KRIJGT VERLENGING, AMPER DRIE KLACHTEN PETER LANSSENS

02u32 0 Foto Peter Lanssens Gerald Pirlet en Arne Vandendriessche in de raadskelder onder het historisch stadhuis, waar de nachtclub nog tot en met Sinksen open is. Kortrijk Nachtclub Criss Cross onder het historisch stadhuis blijft langer open dan gepland. Dansen tot het ochtendgloren kan er niet tot eind januari, maar tot en met de Sinksenfeesten in mei. De stad geeft hiervoor groen licht. Criss Cross ontving al 8.000 bezoekers. Er waren drie klachten voor geluidsoverlast.

De stad en uitbaters Gérald Pirlet en Matthijs Coeman zaten recent rond de tafel om een verlenging van de uitbating te bespreken. Die komt er. "De politie kreeg sinds de opening midden september 2017 drie klachten rond geluidsoverlast binnen", zegt schepen van Gebouwen Arne Vandendriessche (Open Vld). "Drie klachten op bijna vier maanden tijd is bijna verwaarloosbaar. De uitbaters belden ook zelf drie keer naar de politie, om tussen te komen. Dat was een keer om een dronken en agressieve bezoeker te laten verwijderen, een keer omwille van een vechtpartij en een keer nadat een man een ruitje had ingegooid omdat hij niet binnen mocht. Dat valt goed mee. Het is beheersbaar."





Criss Cross blijft in januari telkens op vrijdag en zaterdag open. Daarna volgen er van februari tot midden mei nog tien evenementen in de nachtclub. "We laten dus een verlenging toe. Maar Criss Cross doet het vanaf februari wel iets rustiger aan. De uitbaters zijn dat verplicht aan de buurtbewoners", vervolgt Arne Vandendriessche. "Het zal in dat kader ook niet meer altijd tot een gat in de nacht open zijn, vanaf februari. Zo zal Criss Cross bijvoorbeeld in maart een keer de omwonenden uitnodigen, zodat zij de club ook eens leren kennen. Maar dan wel onder de vorm van een café, op een nog te bepalen avond."





5 euro

De nachtclub trekt tijdens de Sinksenfeesten als slotakkoord nog één keer alle registers open, vanaf vrijdag 18 mei. Dan is Criss Cross drie dagen op rij open tot 6 uur 's ochtends. "We kregen al 8.000 bezoekers over de vloer, wat binnen onze verwachtingen ligt", vertelt Gérald Pirlet. "We hopen de kaap van 10.000 bezoekers te halen. Het klopt dat we de toegangsprijs een tijd geleden van 10 naar 5 euro lieten zakken, al blijft dat telkens afhankelijk van welke dj er komt. Veel mensen vonden 10 euro te veel. Vandaar de ingreep, maar lager dan 5 euro gaan we zeker niet. We moeten het nog kunnen bolwerken, want we investeerden fors in de inrichting van Criss Cross in de raadskelder. We kleuren netjes binnen de lijntjes, zo zorgden we voor extra isolatie tegen geluidshinder in de kelder, maar we beseffen dat een nachtclub tussen flatgebouwen moeilijk houdbaar is. We kunnen alle mensen die de nachtclub bezoeken namelijk niet tot aan hun auto volgen, met de vraag om stil te zijn. We willen onze buren het leven zeker niet zuur maken. Vandaar dit compromis."





Zachte horecazaak

Hoe moet het daarna verder met de raadskelder? "We zijn op zoek naar een permanente invulling, maar dan wel voor een concessie van maximum negen jaar", zegt Vandendriessche. "Geen nachtclub meer, maar een zachte horecazaak die niet tot diep in de nacht open is, zoals een restaurant, een trendy eet- of biercafé of een koffiebar. Alle voorstellen, de prijs is nog te bepalen, zijn vanaf nu welkom. Een onafhankelijke jury beslist. We willen in september toewijzen, zodat de horecazaak tegen eind 2018 opent", aldus Vandendriessche.