Tot drie jaar cel voor seksdate met 15-jarig meisje LSI

04 februari 2019

13u38

Bron: LSI 0 Kortrijk Twee mannen van 51 en 31 jaar uit Kortrijk en Ingelmunster zijn maandag door de rechter in Kortrijk veroordeeld tot celstraffen van één tot drie jaar en elk een boete van 1.600 euro voor aanranding van de eerbaarheid van een 15-jarig meisje.

In 2014 luisterden onderzoekers in het kader van een drugsonderzoek de telefoon van Ali O. (51) uit Ingelmunster en Juanito B. (31) uit Kortrijk af. Ze stootten ook op seksueel getinte sms’jes van Juanito B. naar een 15-jarig meisje. Hij regelde een afspraakje, maar liet zijn kompaan Ali O. uiteindelijk naar de ‘date’ gaan. Daar vergreep de man zich aan het meisje. Er werd onder meer een naaktfoto genomen. Het slachtoffer gaf later in een politieverhoor toe dat ze zich af en toe prostitueerde uit geldnood. Ali O. ontkende dat hij ooit fysiek contact had met het meisje. De rechter tilde zwaar aan de feiten. Ali O. komt er met een volledig voorwaardelijke celstraf van drie jaar vanaf, maar moet zich wel aan enkele voorwaarden houden, zoals behandeling voor zijn seks- en drugsproblemen. Juanito B. kreeg één jaar effectieve celstraf. Beiden zijn geen onbekenden voor het gerecht.