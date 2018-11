Tot de laatste dag pintjes geserveerd OUDSTE CAFÉBAZIN VAN DE REGIO OP 89-JARIGE LEEFTIJD OVERLEDEN JOYCE MESDAG EN PETER LANSSENS

05 november 2018

02u22 17 Kortrijk Jacqueline Catry, de oudste cafébazin van onze regio, is afgelopen weekend overleden op 89-jarige leeftijd. Tot de laatste dag serveerde ze pintjes in café In Den Keizer. 52 jaar stond ze er achter de toog. "Jacqueline was een legende in Bellegem", zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne.

Vier jaar geleden haalde Jacqueline nog onze krant toen ze haar 85ste verjaardag vierde. Ze zei toen dat ze nog lang niet aan stoppen dacht. "Als ik kan, doe ik er zeker nog tien jaar bij", lachte ze. "En ze is inderdaad niet gestopt", zegt haar zoon Ward Vercruysse. "Vrijdag stond ze nog achter haar toog. Ze had de laatste dagen wat darmproblemen. Zaterdag is ze voor alle zekerheid naar het ziekenhuis gegaan voor een controle. Daar bleek een operatie toch dringend nodig, en tijdens die ingreep is ze overleden. Haar overlijden kwam dus erg onverwacht. Vrijdag heeft ze nog hevig gesupporterd voor onze turnster Nina Derwael."





'In den Keizer' werd vóór Jacqueline er de plak zwaaide opengehouden door Jacquelines vader, Jozef Catry, die er een café en kruidenierswinkeltje uitbaatte. "Ze is dus echt opgegroeid in dat café", vertelt zoon Ward. "In 1966 nam mijn moeder In den Keizer over om er 52 jaar lang café te houden." De pintjes kostten lange tijd amper één euro, en daar kwam volk van heinde en verre op af. "Ze deed het dolgraag, omdat ze op die manier elke dag tussen de mensen was. Mijn moeder was altijd optimistisch, en niet vies van een vuile mop tussendoor."





Houvast

Toen ze de pensioenleeftijd bereikte was Jacqueline nog niet klaar om haar café los te laten, dus bleef ze gewoon doorwerken. Bakken bier of frisdrank uit de kelder zeulen was de laatste tijd niet meer aan haar besteed, maar daar vond ze altijd wel een vaste klant voor. Ook haar dochter Greta sprong de laatste jaren geregeld bij, zodat Jacqueline In den Keizer niet moest opgeven. "Mijn moeder begon ook mentaal wat achteruit te gaan, haar café bood haar de structuur en standvastigheid die ze nodig had. We zijn blij dat ze dit tot haar laatste dag heeft kunnen doen."





Op haar eigen tempo

Burgemeester Vincent Van Quickenborne ging er de laatste jaren elk jaar langs met een bloemetje, op haar verjaardag. "Jacqueline was een grote fan van mij. Ze heeft al mijn verkiezingsdrukwerk bijgehouden sinds mijn eerste deelname aan de verkiezingen in 2000. Bij haar laatste verjaardag enkele maanden geleden hebben we nog plannen gesmeed om een groot feest te organiseren voor haar 90ste verjaardag. Het heeft niet mogen zijn. Jacqueline was een echte volkse madam, zoals je er in het caféleven nog maar weinig vindt. Haar café was ook een echt volkscafé, geen café waar je moest drummen voor een plaatsje, maar een café dat zij op haar eigen tempo openhield. Bij de jongere generatie was Jacqueline misschien minder goed gekend, maar bij het ouder publiek was ze in Bellegem een legende."





Er wordt een uitvaartplechtigheid georganiseerd in crematorium Uitzicht in Kortrijk vrijdag om 14 uur. Wat er met het café zal gebeuren, is voorlopig nog niet duidelijk.