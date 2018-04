Tot achttien maanden voor gijzeling na afpersing 10 april 2018

02u42 0 Kortrijk Zeven jongemannen uit Kortrijk en Waregem zijn veroordeeld tot fikse gevangenisstraffen voor een gijzeling en een afpersing. De zwaarste straf is achttien maanden effectief. Op 5 september vorig jaar namen vier mannen het heft zelf in handen nadat enkele dagen voordien 3 mannen een koppel en hun zoontje van 2,5 jaar oud met een wapen hadden bedreigd en afgeperst.

Op 24 augustus zakten Viktor H. (29) uit Deerlijk, Levi N. (24) uit Waregem en Gillian M. (28) uit Zulte naar het appartement van een koppel uit Menen af. Met twee wapens in de hand bedreigden ze het koppel en hun zoontje van 2,5 jaar en vroegen een schuld van 1.000 euro in te lossen. De wapens bleken nadien nep te zijn.





Na een melding bij de politie gebeurde er te weinig, vonden de slachtoffers. Nadat de mannen weggingen, kwam de biologische vader van het jongetje te weten dat zijn zoontje bedreigd was geweest. Papa Faisal M. trommelde daarna vier jongeren van 19 en 20 jaar uit Kortrijk en Waregem op om de daders een lesje te leren. Op 5 september gijzelden ze eerst Viktor H., daarna Gillian M. Ze staken de jongemannen in hun kofferbak en gaven hen een pak rammel. Vader Faisal M. was hierbij ook aanwezig. Nadien mochten beide jongemannen beschikken. De vader, die de opdracht gaf tot ontvoering, werd veroordeeld tot acht maanden met uitstel. Zijn kompanen, die gekend zijn bij het gerecht, kregen tot achttien maanden effectief. Viktor H. kreeg 18 maanden met uitstel en krijgt wel 250 euro schadevergoeding voor de ontvoering. Levi N. krijgt 8 maanden met uitstel en Gillian M. 85 uur werkstraf. Allemaal moeten ze een geldboete van 800 euro betalen. Het slachtofferkoppel bekwam schadevergoedingen van 375 euro van de drie afpersers. Ook het jonge kindje krijgt 250 euro van de daders.





