Tot 9 maanden cel met uitstel voor winkeldievegges ICI Paris XL

10 december 2018

Twee winkeldievegges hebben acht en negen maanden gevangenisstraf met uitstel gekregen voor verschillende winkeldiefstallen die ze pleegden op 5 juli dit jaar. Ze sloegen toe in de winkel ICI Paris in de Lange Steenstraat en in kledingzaken in K in Kortrijk. Nissrine H. (25) en Lynda G. (25) uit Roubaix kwamen op vijf juli naar Kortrijk. Ze gingen binnen in ICI Paris XL en gingen ervandoor met verschillende parfumflesjes van de merken Chloé, Tom Ford en Dior. Ze namen ook lipstick van Dior mee. Daarna gingen ze ook binnen in winkelcentrum K in Kortrijk waar ze toesloegen in Zara, Zara Home en Rituals, waar ze sjaals, een lamp, een deken, en kledingstukken ontvreemdden. Ook in parfumerie Gutmann gingen ze met enkele flesjes parfum aan de haal. Op de camerabeelden in het centrum van Kortrijk was duidelijk te zien hoe beide dames telkens hun buit uit een winkel in een geparkeerde auto staken. Ze werden betrapt door een winkeldetective van de parfumwinkel, waarop de politie de buit in de wagen vond. Beide dames moeten ook elk een geldboete van 2.800 euro betalen, waarvan de helft effectief. Hun auto werd verbeurd verklaard.