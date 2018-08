Tot 480 zwembroeken per week AUTOMAAT IN OPENLUCHTZWEMBAD IS GROOT SUCCES PETER LANSSENS

08 augustus 2018

02u37 0 Kortrijk Wie het verbod op zwemshorts in het openluchtbad in Kortrijk nog niet kent of vergeten is, kan er sinds deze zomer zwembroeken uit een automaat halen. En dat is een ongekend succes, met weken waar er pieken zijn tot 480 verkochte zwembroeken.

Het verbod op zwemshorts is dagelijks voer voor felle discussies in het Kortrijks openluchtbad aan de Abdijkaai. Omdat bezoekers er een hekel aan hebben te moeten afdruipen, liet beheerder Lago een automaat van de firma Topsec aan de cafetaria zetten. Daar kun je zwembroeken, bikini's en badpakken, badmutsen tot zelfs zwembrillen, zwembandjes, oor- en neusdopjes en zwempampers kopen.





Een zwembroekje kost vijftien euro. Niet echt goedkoop, maar toch is de automaat een groot succes. "We hebben al weken in het openluchtbad gekend met pieken tot 480 verkochte stukken, goed voor een opbrengst van acht- tot tienduizend euro. De helft daarvan gaat naar beheerder Lago", zegt Diederik Dewit van Topsec Benelux. "Het openluchtbad in Kortrijk steekt er met kop en schouders bovenuit in België. Dat komt vooral omdat veel Noord-Fransen naar het openluchtbad in Kortrijk komen. Die zijn vaak niet op de hoogte van de huisregels. Het is een interessante service naar de bezoekers toe, die je nu niet meer verliest."





Frustratie

De automaat is een initiatief van Lago-manager Sven Decaesstecker. "Niet dat er al incidenten waren, maar er blijven maar mensen opdagen die zeggen dat ze niet op de hoogte zijn van de huisregels en zich opwinden. Zelfs mensen die al jaren komen. De automaat is vooral in trek voor zwembroeken voor mannen", weet de manager.





Ook David Desrousseaux, uitbater van de cafetaria, stelt vast dat het druk is aan de automaat. "Bezoekers zijn eerst gefrustreerd omdat ze niet in zwemshort in het water mogen, maar kalmeren als ze op de automaat gewezen worden. Wie zich vergist en een large zwembroek uit de automaat haalt, terwijl hij eigenlijk een medium nodig heeft, kan de foute zwembroek afgeven in de cafetaria. Wij geven dan een jeton waarmee je de juiste zwembroek kunt kopen. Al valt het me wel op dat er nog weinig Kortrijkzanen naar het openluchtbad komen", reageert Desrousseaux. Zwemshorts zijn in veel recreatieoorden en zwembaden verboden omwille van de hygiëne, want zwemshorts zijn vaak vuil. Bovendien werden vroeger in het openluchtbad in Kortrijk vaak sigaretten, aanstekers, sleutels, geld en zelfs drugs in het water gevonden nadat die uit een zwemshort waren gevallen. Nog eens herhalen: wel toegelaten zijn een zwemslip, aansluitende zwembroek, badpak of bikini.