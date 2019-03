Tot 2,5 jaar cel voor overval en afpersingen

op oudjaar aan Kortrijkse station LSI

25 maart 2019

14u03

Bron: LSI 0 Kortrijk Twee twintigers uit Wevelgem zijn maandag in Kortrijk veroordeeld tot celstraffen van 1 tot 2,5 jaar omdat ze tijdens de oudejaarsnacht 2018 in de Kortrijkse stationsomgeving een 22-jarig meisje uit Avelgem overvielen en andere slachtoffers afpersten. Beiden zijn geen onbekenden voor het gerecht. Voor Sunny Vanderschelden is het immers al zijn 22ste veroordeling.

Op oudjaar 2018 waren Sunny V. en Kenny V.L samen op stap. Al in de namiddag sloot de politie hen eventjes op voor openbare dronkenschap. Pas om 2 uur ’s nachts mochten ze de cel van de politie verlaten, maar dat was meteen het startschot om het opnieuw stevig op een drinken te zetten. In de stationsbuurt van Kortrijk intimideerden en sloegen ze twee slachtoffers en persten hen 10 en 20 euro af. Rond 5.30 uur volgden ze uiteindelijk een 22-jarig meisje uit Avelgem. “Ik was op weg naar mijn werk als projectverpleegkundige in Poperinge”, vertelde ze. “Een vriend vergezelde me. Maar plots werd ik van langs achter bij de keel gegrepen en op de grond getrokken. Ook mijn handtas viel op de grond. Mijn vriend begon luid te roepen, waardoor ze het op een lopen zetten.”

Sinds die oudejaarsnacht zitten de twee daders in de cel. Ze konden dankzij camerabeelden meteen geïdentificeerd worden. Kenny V. L stond in het verleden ook al vaker terecht, onder meer voor een inbraak in een bakkerij in Gullegem (Wevelgem), een diefstal bij zijn pleeggezin in Roeselare en afpersing van de dagopbrengsten van een verantwoordelijke van jeugdhuis Bascuul in Wevelgem in oktober 2015. Aan het overvallen meisje moeten ze een schadevergoeding van 709 euro betalen.