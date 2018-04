Tot 18 maanden cel voor Georgische winkeldieven 18 april 2018

02u28 0

Vier Georgische winkeldieven zijn door de rechtbank in Kortrijk veroordeeld tot celstraffen van acht tot achttien maanden voor een reeks van 21 winkeldiefstallen. Telkens hadden ze het op winkels van warenhuizen Colruyt of Okay gemunt. Ze gingen meestal met whisky of andere flessen sterke drank onder hun jas aan de haal. Dankzij winkeldetectives en camerabeelden kon het viertal geïdentificeerd worden. Ze daagden niet op voor hun proces in Kortrijk. (LSI)