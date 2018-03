Toren Sint-Maartenskerk opent 31 maart 2018

De toren van de Sint-Maartenskerk opent vanaf oktober als publieke uitkijktoren, met 150.000 euro steun van de provincie en Westtoer. Er gebeuren eerst werken, onder impuls van schepen van Toerisme Rudolf Scherpereel (N-VA). Zo krijgen de draaitrappen leuningen. De borstwering boven, waar je een fantastisch zicht over de stad hebt, wordt beveiligd. Aan de ingang komt een teller, er zal camerabewaking zijn en er komen borden met info over de kerk. De toegang is gratis. Leuk: de toren verlaten zal achteraan de kerk gebeuren, want er is halfweg een gang van de ene naar de andere toren. Daar kan je een uniek houten rad zien waarin mensen vroeger liepen om zo materialen naar boven te hijsen. De werken kosten 200.000 euro.





(LPS)