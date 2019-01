Topwinkelhuurprijzen dalen 40 procent in Kortrijk: “Geen reden tot paniek” Peter Lanssens

15 januari 2019

17u25 0 Kortrijk De topwinkelhuurprijzen daalden de voorbije 15 jaar 20 tot 40 procent in het commercieel hart van Kortrijk. “Als shoppers stoppen met lokaal kopen, sluiten steeds meer winkels, waardoor de leegstand stijgt en de huurprijzen dalen”, zegt Turner-vastgoedmakelaar Thierry Declercq. “Toch is er geen reden tot paniek. Er zijn tal van initiatieven om starters in het centrum te krijgen.”

Volgens commercieel vastgoedspecialist Jones Lang LaSalle zijn in België de topwinkelhuurprijzen in vrije val. Turner-vastgoedmakelaar Thierry Declercq bevestigt dat, maar zegt dat die tendens zich in Kortrijk al veel langer doorzet. “We spreken in de topwinkelstraten Lange en Korte Steenstraat over 20 tot 40 procent daling de voorbije 15 jaar, als we ook met de inflatie rekening houden”, zegt Thierry Declercq. “Niet evident voor de eigenaars, al zijn de huidige prijzen van 250 tot 350 euro per vierkante meter per jaar wel correct. De huurprijzen van destijds waren veel te hoog. Dat de eigenaars halsstarrig de winkelhuurprijzen hoog proberen te houden, klopt zeker niet. Ze zijn meestal meegaand en bereid om mee te denken en te onderhandelen. Het laatste wat ze willen, is dat handelaars hun huur niet betalen en er snel mee stoppen. Ook de leegstandsheffing speelt een rol. De stad Kortrijk versnelt die heffing.”

Shoppen met horeca combineren

Waarom de topwinkelhuurprijzen fors dalen? “Door de opmars van e-commerce, met een gi-gan-tisch aanbod artikelen”, stelt Declercq. “Je hebt tegenwoordig achter je computer in drie minuten tijd iets gekocht. Je hoeft je niet meer te verplaatsen, want koeriers brengen het tot bij u thuis. Het gevolg? Als shoppers stoppen met lokaal kopen, sluiten steeds meer winkels, waardoor de leegstand stijgt en de huurprijzen dalen. Toch is er geen reden tot paniek. Er zijn tal van initiatieven om starters in het centrum te krijgen. Zo moet de drempelvergoeding vaak niet meer betaald worden, deelt de stad premies uit en bieden eigenaars flexibele huurmogelijkheden aan of een korting op de aanvangshuurprijs. Met succes trouwens. Zo kon Shop for Geek (gespecialiseerd in merchandising rond populaire films, series, muziekbands en games, red.) in de Doorniksestraat openen, om een voorbeeld te geven. De handelaars van nu moeten van shoppen een echte ervaring en beleving maken, om e-commerce tegen te gaan. Want je kan niet thuis achter je computer blijven zitten. Maak het plezant om buiten te komen en onder de mensen te zijn. Bijvoorbeeld door shoppen met horeca te combineren. Ode’s op de Grote Kring, waar een bagelsalon met een kledingzaak gecombineerd wordt, is daar een mooi voorbeeld van.”

KI te hoog

De topwinkelhuurprijzen dalen, maar de onroerende voorheffing is te hoog. “Het Kadastraal Inkomen evolueert niet mee. Het KI waarop de onroerende voorheffing berekend wordt, is gebaseerd op huurprijzen van 1975. In Kortrijk komt de onroerende voorheffing vaak met het equivalent van drie maanden huur per jaar overeen. Een terechte frustratie. Waar ook de eigenaar trouwens op inboet. Want het te hoge KI is vaak ook een reden waarom eigenaars hun huurprijzen wel moéten doen dalen. Het is aan de overheid om een andere methode te hanteren.”

Dienstverleners naar rand

Wat brengt de toekomst nog? “Omdat winkelketens meer op e-commerce inzetten, centraliseren ze in kleinere oppervlaktes. Waarbij ze vaak samenhokken in shoppingcentra om samen een groter publiek aan te trekken. De nakende verhuis van C&A van de Doorniksestraat naar winkelcentrum K is daar een voorbeeld van”, zegt Thierry Declercq. “Dienstverleners, zoals interimkantoren, trekken stilaan naar de rand van de stad. Ze hoeven niet meer in de binnenstad te zijn omdat ze hun publiek in de eerste plaats online bereiken. Winkelpanden worden ook vaker herbestemd, zeker als die net buiten het commerciële centrum liggen en voldoende bouwvolume hebben. Een mooi voorbeeld is het gebouw van de vroegere Nationale Bank in de Doorniksestraat, dat zoals bekend een flatgebouw wordt. Ook horeca is vaak een goeie oplossing omdat het de buurt leven inblaast en publiek lokt. Het gevolg in grote lijnen? Het stedelijk winkelgebied van Kortrijk zal door dit alles compacter worden, rond winkelcentrum K. De Lange Steenstraat zal het in dat kader erg goed blijven doen, door de vele passage.”