Topweekend voor Maxim dankzij Make-A-Wish 06 november 2018

Maxim Moeyaert (8) uit Kuurne heeft er een topzaterdag op zitten. Dankzij Make-A-Wish mochten hij en zijn gezin zaterdag op stap met twee Mini's, en rallypiloot Guino Kenis nam hem ook nog eens mee op sleeptouw tijdens de Condroz Rally in Huy.





Maxim werd geboren met een afwijking aan zijn luchtpijp, waardoor hij ademhalingsproblemen heeft en ook amper kan praten. "Het eerste jaar van zijn leven heeft Maxim in het ziekenhuis doorgebracht", vertelt mama Delphine Wyssocq. "Al die tijd was het niet zeker of hij het zou halen. Aangezien het om een hele zeldzame aandoening gaat, weten we niet hoe de toekomst van Maxim eruitziet. " Dat Maxim het niet makkelijk heeft gehad in zijn jonge leven, was voor Make-A-Wish reden genoeg om zijn hartenwens in vervulling te laten gaan. "Hij kon zijn wens uiteraard zelf niet goed uitdrukken, maar we moesten het niet ver zoeken", zeggen papa Pascal Moeyaert en mama Delphine. "Hij is echt gek op Mini's. Hij weet perfect waar er in onze buurt Mini's staan, en dan wijst hij die aan als we er passeren." Maxim kon zijn geluk niet op toen hij Mini-verdeler Monserez in Kortrijk binnenkwam. Hij klom aan boord van élke Mini in de garage, om er telkens meerdere keren te claxonneren. Hij had er graag een ritje mee gemaakt, want hij maakte voortdurend een gebaar naar de zaakvoerders om de sleutels te vragen. Papa Pascale nam wel plaats achter het stuur van een Mini, met Maxim als passagier. (JME)