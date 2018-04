Topweekend kan Paasfoor niet redden NU AL TEGENVALLER NA SLECHT WEER IN EERSTE VAKANTIEWEEK JOYCE MESDAG

09 april 2018

02u30 0 Kortrijk De Paasfoor in Kortrijk draaide afgelopen weekend op volle toeren. "Maar ik vermoed dat dit het slechte paasweekend en de eerste week van de vakantie niet meer goed kan maken", stelt Heidi Coussens, woordvoerster van de foorkramers.

Het was gisteren en eergisteren zoeken naar een vrij plaatsje op de terrassen in het centrum van de stad. Wesley en Kjento Demareyn uit Menen hadden een plek kunnen bemachtigen en genoten er samen met Delphine Braem en Wannes Garreyn uit Wervik van een ijsje. "We komen elk jaar naar de foor. Het is een vaste afspraak geworden waar de kindjes echt naar uitkijken. We hebben wel al wat centen uitgegeven, zo'n 80 euro, maar ook een gezellige namiddag beleefd." De jongens waren het erover eens: de botsauto's vormden het topmoment van het weekend. Stefanie Vandeput uit Harelbeke, Gianni Vasseur uit Moen en Lloyd Desmet uit Zwevegem zijn ook elk jaar minstens één keer van de partij op de Paasfoor. Ze waagden zich aan een rondje op de Eclipse. Vriendin Marthe Landuyt uit Oudenaarde besloot toe te kijken van op de begane grond. "Het kost wel wat om op verschillende attracties te zitten, maar het is het wel waard. Het is een leuke uitstap met vrienden." Je zou verwachten dat foorkramers een gat in de lucht springen na zo'n druk weekend, waarbij de mensen rijen dik tussen de attracties wandelen. Maar dat is niet het geval. Dat de Paasfoor dit jaar volledig samenvalt met de paasvakantie - dat is niet altijd zo, is normaal een grote plus. Maar het weer strooide de eerste dagen flink wat roet in het eten.





Kermisvolk

"We hebben nog niet veel geluk gehad", zegt Tom Vannieuwenhuyze uit Kuurne, uitbater van het schietkraam Tir Christian. "Het was wel heel erg rustig de afgelopen week. De mensen die naar de foor kwamen, waren gelukkig wél 'kermisvolk', die geld uitgeven op de foor. Dit weekend zien we veel passanten, die niet noodzakelijk hun geld bovenhalen." Nicolas Florens van Eclipse beaamt. "De inkomsten liggen wat lager dan die vorig jaar. De voorbije week hadden we niet veel bezoekers", zegt Nicolas. "Het was inderdaad een topweekend", vat woordvoerster Heidi Coussens het samen. "Maar de eerste week was echt niet goed. Het paasweekend is normaal ons beste weekend, en dat was het deze keer verre van, omwille van het kwakkelweer. Ik vermoed dat het voorbije weekend de eerste week niet meer zal kunnen goedmaken." De Paasfoor duurt nog tot en met zondag.