Topconcert wijkt voor Koning Voetbal SCHOUWBURG ONBRUIKBAAR DOOR LUIDRUCHTIG WK-DORP PETER LANSSENS

04 juli 2018

02u34 1 Kortrijk Alles wijkt voor de kwartfinale België-Brazilië, zelfs het topconcert Coryn. De stadsschouwburg is op vrijdag 6 juli niet bruikbaar. Het lawaai van 4.000 fans op het WK-dorp op het Schouwburgplein is tot binnen te horen en erg storend.

Geen 25 jaar Begijnhofconcerten Jacques Coryn in de stadsschouwburg komende vrijdag. De internationaal gewaardeerde solist Yannick Van de Velde, halve finalist van de Koningin Elisabethwedstrijd, hoeft niet over te komen van Tel Aviv in Israël naar Kortrijk voor het zilveren jubileumconcert. Want alles moet wijken voor de kwartfinale van de Rode Duivels tegen de Goddelijke Kanaries. "Het topconcert, met een 80-koppige bezetting van het Kortrijks Symfonisch Orkest, is onhaalbaar midden het lawaai van toeters en 4.000 uitgelaten fans", zegt Philippe Cristiaens van de werkgroep jubileumconcert van de Marnixring Kortrijk Kleikop. "Want het geluid op het WK-dorp in het Schouwburgplein is tot binnen in de aanpalende schouwburg te horen. Het zou erg storend zijn. Ons voorstel om het WK-dorp te verhuizen bleek onhaalbaar. Het Schouwburgplein is nochtans eigenlijk veel te klein voor zo'n goed georganiseerd WK-dorp. Maar goed, het is nu zo."





Uitstellen

Wat nu? "Rachmaninov's 3de pianoconcerto moet sowieso in de beste omstandigheden plaatsvinden", benadrukt Philippe Christiaens. "Het stadsbestuur stelde voor om het dan maar in een kerk te doen komende vrijdag, maar dat geeft akoestisch helaas geen voldoening. Een andere optie was evenementenhal Depart op het stadsdeel Kortrijk Weide, maar daar is de akoestiek te droog. Dat is ook niet ideaal voor zo'n topconcert. De ontgoocheling is erg groot, want het concert is voor de vele muzikanten een absoluut hoogtepunt, maar er is toch een oplossing uitgedokterd. We stellen het concert uit naar donderdag 27 september, om 20 uur in de stadsschouwburg."





Geen financiële kater

De reeds betaalde kaarten - er werden er al ruim driehonderd verkocht - blijven geldig op de nieuwe datum van 27 september. "We hebben nog geen mensen die het uitstel niet zien zitten en afzeggen", verzekert Philippe Christiaens. "Meer zelfs: er waren muziekliefhebbers die ons al lieten weten dat ze overwogen om komende vrijdag hoe dan ook niet te komen, omdat ze eigenlijk ook de kwartfinale van de Rode Duivels willen volgen. Dus is het uitstel de enige goeie oplossing. Ook om een serieuze financiële kater te vermijden. En uit respect voor de musici, die een podium in een waardige concertzaal verdienen." Info: marnixring.org/nl/begijnhofconcert-jacques-coryn-2018.