Toneelgroep speelt in Labberleute en Dudu 08 maart 2018

02u54 1 Kortrijk De dolle klucht 'Taxi Taxi' van toneelgroep De Planktrekkers speelt zich af in de populaire cafés De Labberleute in Aalbeke en Dudu in Heule.

De twee horecazaken vormen namelijk het decor op het podium in het OC in Aalbeke. John Dezwart, een taxichauffeur met een dubbelleven, staat centraal in het stuk. Zijn vrouw en dochter wonen in Aalbeke.





Maar hij heeft ook een vriendin en zoon in Heule. Tot dochter Vicky en zoon Stan elkaar treffen op een chat op het internet en elkaar willen ontmoeten, waardoor het geheim van de taxichauffeur dreigt uit te komen. Regisseur is Dorine Van Belle. Taxi Taxi wordt gespeeld door Xavier Werniers, Dylan Montagne, Jonathan Clarysse, David Carrein, Veerle Vanneste, Inge Claeys en Marte Vanhoucke.





De speeldata zijn op zaterdag 10 en 17 maart en op vrijdag 16 maart, telkens om 10 uur, en op zondag 11 maart om 15 uur. Een kaart kost 9 euro. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen gratis binnen. Info: www.deplanktrekkers.be.





(LPS)