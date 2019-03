Toneelgezelschap Taal & Kunst brengt komedie Peter Lanssens

18 maart 2019

13u37 0 Kortrijk Koninklijk toneelgezelschap Taal & Kunst brengt ‘Ge-Flik-T’. Die komedie met als oorspronkelijke titel De Heilige Hermandad van Bruno Timp draait rond een politiebureau, waarbij de ordehandhavers in een niet zo’n beste doen zijn. En waarbij een jaarlijks toneelstuk van politiemensen voor ophef zorgt omdat de inhoud te opvallend aanleunt bij erg gevoelig liggende feiten.

Twee nieuwe en jonge acteurs staan voor het eerst op de planken bij Taal & Kunst: Annabel Vandewalle en Robby Syx. En een zeldzaamheid in het amateurtheater: Taal & Kunst brengt voor het tweede jaar op rij een voorstelling met audiodescriptie, speciaal voor blinden en slechtzienden. Luc Depoortere is regisseur. De cast omvat naast de twee nieuwkomers ook Christine Bekaert, Corinne Castaing, Annelies Lambert, Femke Vande Wiele, Jan Folens, Jurgen Pollet, Pieter Soens en Pol Vandermeersch. De opvoeringen in de Concertstudio op het Conservatoriumplein zijn op vrijdag 15 maart, zaterdagen 16 en 23 maart en dinsdag 19 maart om 20.15 uur en op zondag 24 maart om 14.45 uur. Een ticket kost 12 euro. Info: tel. 056/23.98.55.