Tomorrowland kiest voor Va et Vient RESTAURANT LAAT FESTIVALGANGERS VAN LAMSNEK SMULLEN PETER LANSSENS

17 juli 2018

02u30 0 Kortrijk Dancefestival Tomorrowland gaat met restaurant Va et Vient in zee om er festivalgangers te laten smullen van gerechtjes zoals geconfijte lamsnek. "Een hele eer", zegt chef-kok Matthias Speybrouck (31).

Matthias Speybrouck is de enige topchef in onze provincie die zijn kooktalent op Tomorrowland in Boom mag tonen. De chef-kok en het team van restaurant Va et Vient aan de verlaagde Leieboorden in Kortrijk geven op zaterdag 21 juli, op de nationale feestdag, het beste van zichzelf in Aperto. Dat restaurant serveert in een prachtig aangeklede orangerie unieke smaken van over de hele wereld. Chef Nick Bril van The Jane in Antwerpen serveert het voorgerecht, Speybrouck en team toveren het hoofdgerecht voor 1.050 mensen op tafel. Dat heeft Speybrouck te danken aan de samenwerking tussen Tomorrowland en de bekende imagocampagne Jong Keukengeweld van Toerisme Vlaanderen, maar vooral aan zijn talent. Speybrouck staat bekend voor gerechten met een wauw-gevoel, waarbij de smaken en de geur kloppen. Hij zet alles op alles op Tomorrowland.





1.050 mensen

"We gaan er voor food sharing", vertelt Matthias Speybrouck. "Geconfijte lamsnek met een siroop van VanderGhinste rood-bruin bier staat centraal. Maar er zijn ook 'side dishes': slahartjes met een crème van curry, hummus met zwarte boontjes en pizza met een platte kaas van geitenmelk, verse oregano en tomaat. De maître van restaurant Aperto kiest wie er bij wie zit, aan grote tafels. Waar festivalgangers voor een betaalbare menuprijs van 31,50 euro de gerechtjes delen en elkaar beter leren kennen. Zo kunnen ze stukken vlees van onze lamsnek plukken, want het zal heel mals zijn. Het is leuk om voor zo'n massa - alles samen 1.050 mensen zullen onze gerechten proeven - onze gerechtjes te kunnen brengen. Tegen een kleine onkostenvergoeding, maar het belangrijkste is dat we kunnen vertellen waar Va et Vient voor staat. "Niet dat ze daarna allemaal naar Va et Vient zullen komen, want het gaat over een internationaal publiek, maar het zet ons restaurant wel in de kijker", vervolgt Matthias.





Met de flow

"Het is mijn eerste Tomorrowland ooit. Ik ben onder de indruk dat de organisatoren van het festival naast de muziek ook op culinair vlak een hoogstaand niveau nastreven. We gaan ons laten meezuigen met de flow en de sfeer van het moment."





"Zo gaan we met ons team na de zeven shifts 's avonds eens lekker zot doen, door de hoofdacts op de mainstage bij te wonen met Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike en Alesso. Het zal goed zijn voor onze teamspirit. En het breekt ons vast stramien even, want Va et Vient is pas vanaf 20 augustus in zomerverlof."