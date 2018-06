Toerist tevreden over groene regio's 26 juni 2018

2,3 miljoen Belgen en Nederlanders hebben in 2016 onze Vlaamse regio's bezocht. Samen zijn ze goed voor een omzet van 390 miljoen euro. Dat blijkt uit een onderzoek van Westtoer, het West-Vlaamse toerismebedrijf. Westtoer focust op de drie provinciale groene regio's: het Brugse Ommeland, de Leiestreek en de Westhoek. Vooral die laatste scoort goed in een tevredenheidsbevraging. 96 procent is tevreden na een bezoek. De toeristen bezoeken in de Westhoek cultureel-historische bezienswaardigheden, maar genieten ook van streekproducten en ondernemen wandeltochten. Die wandelingen kennen ook veel bijval in het Brugse Ommeland en de Leiestreek. Die laatste streek wordt dan weer vooral bezocht omdat ze nog zo onbekend is. (BHT)