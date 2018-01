Toerisme zit fors in de lift TOT 250.000 OVERNACHTINGEN IN 2017 PETER LANSSENS

02u54 1 Henk Deleu Onder meer de Sinksenfeesten lokken jaarlijks veel volk naar Kortrijk. Kortrijk Het (zaken)toerisme zit in de lift in Kortrijk, met tot 250.000 overnachtingen in 2017, een record. "Ik geloof sterk dat 2018 nóg beter wordt", zegt schepen van Toerisme Rudolf Scherpereel (N-VA). "Denken we maar aan de terugkeer van het zomercarnaval en de ontsluiting van de toren van de Sint-Maartenskerk."

Verschillende bronnen tonen aan dat Kortrijk steeds meer toeristen lokt. Er is eerst en vooral de stedelijke logiesheffing op het aantal nachten dat een kamer in een hotel of B&B geboekt is. "Er waren 103.324 kamernachten tot en met september 2017, wat 8 procent meer is dan de 95.746 kamernachten in dezelfde periode in 2016", zegt N-VA-kabinetsadviseur Steven Lecluyse. Omdat de stijgende tendens aanhoudt, zal het over 130.000 tot 140.000 kamernachten gaan in 2017. Verder blijkt uit een steekproef van toerismebedrijf Westtoer dat het aantal overnachtingen tussen januari en augustus 2017 met 4 procent steeg. Het is wachten op definitieve cijfers van de federale overheidsdienst Economie, maar het aantal overnachtingen zal de 250.000 benaderen in 2017.





Henk Deleu In de Sint-Maartenskerk komt volgende zomer een uitkijktoren speciaal voor toeristen.

Hugo Clauswandeling

Schepen van Toerisme Rudolf Scherpereel (N-VA) verwacht een nog beter 2018. Zo wordt de toren van de Sint-Maartenskerk een uitkijktoren, dankzij 150.000 euro steun van de provincie en Westtoer.





"De toren wordt tegen de zomer permanent toegankelijk", zegt Scherpereel. "Er komt beveiliging, zoals aan de trappen, terwijl er werk gemaakt wordt van verlichting en signalisatie. Je hebt boven een fantastisch zicht over de stad. De toegang zal gratis zijn. Ik merk verder dat Kortrijk er op het vlak van evenementen op vooruit gaat. De mensen zijn nieuwsgierig. Het is net alsof Kortrijk een goed bewaard geheim was, dat iedereen nu weer ontdekt. We hebben dat te danken aan bijvoorbeeld de uitbouw van de Sinksenfeesten. Terwijl in 2018 het zomercarnaval na enkele jaren onderbreking terugkomt en je PLAY hebt, een nieuw stadsfestival voor hedendaagse kunst van 23 juni tot 11 november. We dragen dit jaar ook het label van Europese sportstad. Zo zaten de hotels recent al vol dankzij het X-Mas basketbaltornooi. We leveren bovendien zelf inspanningen. Zo lanceren we vaak nieuwe brochures, zoals de recente winterwandeling met eindejaar. In 2018 lanceren we een Hugo Clauswandeling (wijlen schrijver-kunstenaar Hugo Claus bracht een groot deel van zijn kindertijd in Kortrijk door, red.)."





Design

Het zakentoerisme (zo'n 60 procent) blijft de bovenhand hebben. Ook hier zijn er inspanningen. Zo is onder impuls van Westtoer en schepen Scherpereel www.meetinginkortrijk.be gelanceerd. Zakenlui vinden er info over zaken zoals vergaderzalen, hotels, horeca en wat er te beleven is. Hotels pikken daar trouwens op in. Zo zijn Ibis Styles en Damier vernieuwd, terwijl het Parkhotel aan het vernieuwen is, onder meer om extra meetingfaciliteiten aan te kunnen bieden. "Er zijn veel uitdagingen", zegt Scherpereel. "Want steeds meer grote bedrijven zoals Barco werken op afstand (bijvoorbeeld met videoconferenties, nvdr.), wat niet goed is voor het zakentoerisme. Er is in 2018 de biënnale Interieur in Xpo, maar Interieur doet het met minder beursdagen. Toch zijn er ook positieve signalen. Zo is Kortrijk nu lid van het Unesco Creative Cities Network, waardoor we in het domein van design naast steden als Shanghai in China komen. Er zijn ook beurzen die groeien zoals Velofollies en Matexpo."