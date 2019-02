Toegang parking Rietput in Driekerkenstraat dicht Maatregel moet verkeerschaos aan kruispunt Meensesteenweg wegnemen Peter Lanssens

21 februari 2019

11u53 0 Kortrijk De toegang tot de parking Rietput in de Driekerkenstraat in hartje Bissegem gaat vanaf maart dicht. De parking in- en uitrijden kan dan enkel nog via de Neerbeekstraat. Het gaat over een proefmaatregel, die geëvalueerd zal worden.

Nu moeten automobilisten die in de Driekerkenstraat linksaf de parking Rietput willen inslaan, regelmatig wachten omdat er ter hoogte van het lichtengeregeld kruispunt met de Meensesteenweg (N8) vaak files staan in de Driekerkenstraat. Het verkeer en de lichtenregeling worden ernstig verstoord door de stilstaande automobilisten. De toegang tot de parking Rietput gaat van 1 maart tot en met 30 april dicht aan de kant van de Driekerkenstraat, met tussentijdse evaluaties. Er gaan tellingen gebeuren, terwijl burgers en ondernemers hun ervaringen met de proefmaatregel zullen kunnen delen. Indien de evaluatie positief is, wordt de maatregel definitief. “We denken dat dankzij dit experiment de doorstroming in het centrum van Bissegem gevoelig zal verbeteren”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). “Het idee van de proefmaatregel is ontstaan in de schoot van het burgerplatform Bouwen aan een Beter Bissegem en werd unaniem goedgekeurd door een adviesgroep”, vult schepen van Deelgemeenten Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) aan.

Heraanleg Driekerkenstraat

Die adviesgroep, met 30 Bissegemnaren, geeft ook input over de heraanleg van de Driekerkenstraat. De straat krijgt een gescheiden rioleringsstelsel, nieuw wegdek, betere fietsvoorzieningen en veiliger schoolomgeving. De adviesgroep krijgt inspraak in het voorontwerp, dat een studiebureau vorm geeft. Het ontwerp wordt in het najaar voorgesteld aan de inwoners. De werken starten rond de zomer van 2020. Ook in 2020 gepland: de bouw van een nieuwe Leiebrug. Eveneens op de planning: een nieuwe veilige schoolverbinding langs de kerk. “En we bekijken de toekomst van de Sint-Audomaruskerk, telkens bottom-up”, besluit schepen van Modern en Nieuw bestuur Kelly Detavernier (N-VA).