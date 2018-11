Toch met 2,25 promille achter stuur ondanks waarschuwing 14 november 2018

Een automobilist uit Kortrijk zal zichzelf wel voor de kop slaan. Ondanks een waarschuwing van de politie dat hij niet achter het stuur mocht kruipen, deed Bjorn N. het toch op 6 januari. Hij liet de agenten op die manier geen andere keus dan hem te controleren want ze hadden hem even voordien al waggelend zien voorbij lopen. Hij bleek dan ook 2,25 promille alcohol in het bloed te hebben. En dat nadat hij ook al in 2013 en 2015 veroordeeld werd voor alcoholintoxicatie. Een nieuwe veroordeling tot een boete van 1.000 euro en 40 dagen rijverbod was zijn deel. (LSI)