Toch geen verkavelingsstop 14 november 2018

Team Burgemeester kondigde vlak voor de verkiezingen een verkavelingsstop in Heule aan, waar er in tien jaar tijd 476 nieuwe huizen bijkwamen.





Een uitspraak die nu met een korreltje zout te nemen is, vindt Groen-gemeenteraadslid David Wemel. Zo bleek maandag op de raad dat er mogelijk toch beperkt plaats is voor nieuwe bebouwing op het tracé van de geschrapte gewestweg N50C, waar de stad dicht bij een akkoord staat om alle gronden te verwerven. "Laat ons niet op de zaken vooruit lopen", laat schepen van Bouwen Wout Maddens (Team Burgemeester) niet in zijn kaarten kijken. Op de strook van 60 meter breed en 1,5 kilometer lang is er sowieso plaats voor een fietssnelweg tussen de ring rond Kortrijk (R8), nabij het doortrekkersterrein voor zigeuners, en de Molenstraat. Ook zeker voorzien: extra buurt- en wijkgroen, dat netjes op de Heulebeekvallei zal aansluiten. (LPS)