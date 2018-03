Toch 20 luxeflats naast Broeltorens PROJECT AANGEPAST OM BETER TE PASSEN IN HISTORISCHE BUURT PETER LANSSENS

31 maart 2018

03u11 0 Kortrijk De bouw van 20 luxeflats naast de Broeltorens is vergund, nu het ontwerp is aangepast. Er waren eerst klachten dat het project de historische omgeving zou overvleugelen. De sloop van ex-hotel Broel start wellicht voor de zomer.

Ontwikkelaar Luc Beke van Global Estate Group trok in het najaar van 2017 een eerste aanvraag in. Na protest van een familie, die van mening was dat het woonproject in die vorm de historische buurt zou overvleugelen en het zicht op de beschermde huizen in de Broelkaai zou verpesten. Govaert & Vanhoutte architecten paste het ontwerp de voorbije maanden aan en diende een nieuwe aanvraag in. Het stadsbestuur van Kortrijk keurt die nieuwe aanvraag goed en leverde recent een vergunning af. "Er zijn dan ook enkele belangrijke wijzigingen", zegt schepen van Bouwen Wout Maddens (Open Vld). "Zo is de voorgevel twee meter smaller. En de lamellen (bedekkingen voor het raam, red.) zijn nu tot beneden doorgetrokken, waardoor de nieuwbouw beter aansluit bij het verticale karakter van de gevels van de beschermde huizen in de Broelkaai. Verder wordt de hoek van de Broelkaai en de Dam veel meer opengemaakt, zodat er daar ruimte vrijkomt voor enkele bomen."





Parkeerplaatsen kopen

De nieuwbouw wordt bovendien 2 meter minder hoog dan waar nu nog het gewezen hotel Broel staat. En wordt in vergelijking met het vroegere hotel ruim twee meter achteruit getrokken. Waardoor de nieuwbouw de linker Broeltoren niet in de schaduw zal zetten. Schepen Maddens vindt het een sterk architecturaal project. "Het sluit perfect aan bij de Broelkaai en de nieuwe verlaagde Leieboorden." De familie, die anoniem wenst te blijven, vreesde destijds ook voor een grotere parkeerdruk in de buurt. Omdat het project 20 luxeflats en enkele ruimtes voor kantoren omvat. "Voor alle duidelijkheid: er is in het project geen plaats voor handels- en horecazaken", pikt Maddens in. "En er komt onder de nieuwbouw een parking met 51 plaatsen. Waarvan, en dat is nieuw, meerdere plaatsen gekocht kunnen worden door omwonenden. Ik hoop dat iedereen nu overtuigd is", aldus Maddens. Het woonproject kost zo'n 17 miljoen euro. Indien er niemand tegen het aangepaste woonproject beroep indient bij de provincie, vat de sloop van gewezen hotel Broel wellicht nog voor de zomer aan. Waarna de eerste bewoners in de loop van 2019 of uiterlijk in 2020 naar hun luxeflats kunnen. Het gewezen hotel Broel ging goed twee jaar geleden failliet. Het maakte sinds 2010 deel uit van de groep Sandton Hotels. Het was een ontmoetingsplaats voor toeristen, zakenlui, serviceclubs, politici en ook wielerploegen en voetbalclub KV Kortrijk. 32 personeelsleden verloren destijds hun job.