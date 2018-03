Tineke van Heule prijkt op affiche 06 maart 2018

02u30 0 Kortrijk Voor het eerst prijkt Tineke van Heule op de affiche van de wielerwedstrijd Grote Prijs Tineke van Heule. De eer valt de 19-jarige Febe Taghon te beurt.

"Zelf ben ik ook sportief. Ik heb lang gedanst, maar van wielrennen heb ik geen kaas gegeten. Het was wel een fijne ervaring. Ik had wel wat spierpijn van het poseren met de fiets in de handen", lacht Taghon. Voor het fotodecor trok de ploeg naar de authentieke woning van wereldkampioen Marcel Kint in Kortrijk. De Elfde Grote Prijs Tineke van Heule vindt plaats op zondag 11 maart met start van de nieuwelingen om 13 uur en de junioren om 15 uur. (XCR)