Tine Soens wordt internationaal sp.a-secretaris Peter Lanssens

24 januari 2019

10u36 0 Kortrijk Tine Soens uit Kortrijk wordt internationaal sp.a-secretaris, in opvolging van voormalig ambassadeur Jan De Bock. Haar nieuwe professionele functie start na de verkiezingen in mei, als haar mandaat als Vlaams parlementair afloopt. Tine Soens (31) zal het Europese en internationale beleid van sp.a coördineren en de relaties met zusterpartijen in het buitenland verzorgen.

Dat het nationale partijbureau voor het Kortrijkse gemeenteraadslid kiest, is niet onlogisch. Ze liet zich de voorbije jaren opmerken met buitenlandse dossiers, zoals de relaties met Saoedi-Arabië, waar de mensenrechten onder druk staan. Zo besliste Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) mede door haar tussenkomst om een Vlaamse handelsmissie naar Saoedi-Arabië te annuleren. “Ik ben enorm blij met deze nieuwe uitdaging, want het zijn ook de thema’s waar ik als Vlaams parlementslid al op focuste”, zegt Tine Soens. Opmerkelijk: ze krijgt verder de derde plaats op de lijst van sp.a voor de Europese verkiezingen op 26 mei. “Ik ga er voluit voor, maar de kans om vanop de derde plaats in het Europees parlement verkozen te worden, is zo goed als onbestaande”, zegt Tine Soens. Ze haalde tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 968 stemmen in Kortrijk of de vijfde beste score bij sp.a na schepenen Philippe De Coene, Axel Weydts en Bert Herrewyn en fractieleidster Nawal Maghroud. Bij de Vlaamse verkiezingen van 2014 stond Tine Soens op de vierde plaats voor de kieskring West-Vlaanderen. Ze werd toen met 7.474 voorkeurstemmen verkozen. Voorafgaand die verkiezingen was ze een jaar lang parlementair medewerkster voor Kortrijks sp.a-boegbeeld Philippe De Coene.